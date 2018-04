Grüne fordern Umdenken Landtag debattiert über Artensterben in Sachsen

Deutschland sterben die Insekten weg. Die meisten Gefahren für Bienen und Co. sind menschengemacht. Wer das große Insektensterben noch aufhalten will, muss sich gegen die industrielle Landwirtschaft mit monotonen Agrarwüsten und Chemiekeulen einsetzen, sagen Umweltschützer. Sachsens Umweltminister hingegen verbittet sich pauschale Verurteilungen der konventionellen Landwirtschaft. Aber was tun, damit nicht noch mehr Arten aussterben? Darüber hat der Sächsische Landtag debattiert.