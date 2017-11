Schloss Moritzburg ist einer von vier Originalschauplätzen, an dem die deutsch-tschechische Koproduktion im Jahr 1973 entstand. Auf der Außentreppe an der Ostseite stecken Fans von 3HfA, wie sie den Film nennen, ihren rechten Fuß in den Messingschuh, der an die Schlüsselszene erinnert. In der Ausstellung kann eine Nachbildung des Schuhs betrachtet werden, den Hauptdarstellerin Libuše Šafránková als Aschenbrödel auf der Flucht aus dem Ballsaal verlor. "Das Original gehört den Prager Barrandov-Studios", erklärt Hensel.

Rolf Hoppe als König in "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel". Bildrechte: MDR/WDR/Degeto

Auch können Kinder und Erwachsene selbst in eine Rolle schlüpfen, dank der nachgeschneiderten Schattenkostüme. Dabei handelt es sich um Teilroben, die hinten zugebunden werden. "Die sind immer der Renner." Die Veranstaltungen, in denen das Märchen nachgespielt werden kann, sind allerdings fast ausgebucht. Auch das Interesse an dem Film selbst, der in einem kleinen Kino läuft, sei groß. "Da stimmt eben alles: tolle Musik, die Bilder, der Humor, niemand ist nur böse, es ist mit Witz und Liebe voll, das ist das, was wir brauchen", erklärt Angelika Graf von der Museumsdirektion die Faszination. "Und eine freche Prinzessin spricht auch die junge Generation an."