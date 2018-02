Ministerin Petra Köpping macht den Familien in Dresden an dem Abend keine konkreten Zusagen. Sie verspricht aber, das Thema mit in den Landtag und die Fraktionen zu nehmen. Außerdem kündigt sie an, "eine Clearingstelle einzurichten, wo genau solche Fälle Ansprechpartner und Gehör finden" könnten. Auch das SED-Vermögen, das an die Ost-Bundesländer zurückgegeben werden soll, könnte nach Köppings Worten zur Wiedergutmachung genutzt werden.



Moderator Peter Escher will die Fälle der Betroffenen im Internet publik machen, um möglichst viele Menschen zu erreichen. "Es geht den Müttern nicht um Anklagen oder darum die Täter vorzuführen. Sie wollen ihre Kinder finden", meinte Escher.