Herzstück der Ausstellung ist nach Angaben der Schlösser-Gesellschaft der originale Schreibtisch Friedrich August III., an dem er seine Rücktrittserklärung geschrieben haben soll. Auch ein Tagebuch des einstigen königlichen Generaladjutanten zur Rekonstruktion der letzten Tage und Stunden wird ausgestellt. Weitere zum Teil noch nie gezeigte Objekte, Fotos, Dokumente, Kunstwerke und Filme illustrieren, "wie sich die politische Ordnung radikal veränderte und die Monarchie in Sachsen zusammenbrach".

Friedrich August III - Gemälde von Böhringer 1906 Bildrechte: Militärhistorisches Museum der Bundeswehr Dresden

Der Geschäftsführer der Schlösser-Gesellschaft, Christian Striefler, sagte, der letzte König sei "seinerzeit sehr beliebt und ein echtes Original" gewesen. Die Sonderausstellung wolle vermitteln, was es neben dem legendären Ausspruch zum Thronverzicht, "den heute in Sachsen jeder kennen dürfte, über König Friedrich August III. und die dramatische Zeit, in der er lebte, noch zu sagen gibt", so Striefler.