Kosmopolitischer Charme mit besonderer Bildsprache

Wie entrückte Engel wirken die Frauen in ihren Kleidern auf dieser Doppelseite in der Ausgabe 3/1975. "Ein breiter Gürtel schnürt die Taille ein - alles andere an diesem Kleid ist großzügig und bequem", steht als Beschreibung neben dem linken Kleid der PGH Pankower Modeschöpfer. Bildrechte: Staatliche Kunstsammlungen Dresden/Rudolf Schäfer