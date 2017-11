Ein Auto hat sich auf der Autobahn 4 bei Nossen mehrfach überschlagen. Nach Angaben der Polizei verletzte sich der 36 Jahre alte Fahrer bei dem Unfall. Der Mann befuhr die A4 am Freitagmorgen in Richtung Dresden. Aus noch ungeklärter Ursache sei er mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und habe sich mehrfach überschlagen. Das Auto landete schließlich auf dem Dach. Ein Hund, der ebenfalls im Wagen war, überlebte nicht. Am Wagen entstand laut Polizei ein Schaden von rund 10 000 Euro.