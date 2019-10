Wildschweine haben einen gesunden Appetit und werden deswegen immer wieder von für sie guten Gerüchen an die Autobahnen gelockt. In Dresden passiert das häufig an der A4-Anschlussstelle Altstadt. Dort werfen Autofahrer nämlich gern ihre Essensreste aus dem Fenster. Laut Polizeiangaben hat sich dort eine Rotte angesiedelt. Diese sei täglich anzutreffen. Mit schwerwiegenden Folgen - und dafür müssen die Tiere nicht mal die Fahrbahn betreten, erklärt Isabel Pfeiffer vom Landesamt für Verkehr: "Nachts beim Fahren über die Autobahn tauchen plötzlich am Straßenrand leuchtende Augenpaare auf – da erschrickt man natürlich." Fahrfehler aufgrund des Überraschungsmoments seien häufig.

Schlau und gefräßig

Eine Reihe von Gegenmaßnahmen seien schon gescheitert, so Pfeiffer. "Wildschweine sind schlau – sie lernen schnell, dass Duftköder oder Reflektoren keine Gefährdung sind." Wildschutzzäune sind am effektivsten, aber sie können nicht überall angebracht werden: "Wildschutzzäune bieten keinen flächendeckenden Schutz. In Autobahnzubringer-Bereichen oder an Brücken enden sie. Dann haben die Tiere freie Bahn." Jetzt hilft nur noch das letzte Mittel: Jäger haben die Rotte von 25 auf 13 Tiere dezimiert, teilte Polizeisprecher Stefan Grohme MDR SACHSEN mit.

