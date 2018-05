Baustelle Saubachtalbrücke:

An der Autobahnauffahrt Wilsdruff wird ab Sonnabend wieder eine Auffahrtsspur eingerichtet. Derzeit müssen die Fahrzeuge an einem Stoppschild halten – die Folge ist Stau bis in den Ort hinein. Dieser soll sich verringern, wenn die auffahrenden Fahrzeuge Platz zum Beschleunigen und Einfädeln auf die Autobahn haben.