Herr König, warum gibt es überhaupt so viel Güterverkehr ?

Das enorme Wachstum des Güterverkehrs in Deutschland ist eng mit der zunehmenden Arbeitsteilung auf regionaler, nationaler und insbesondere globaler Ebene verbunden. Der Transport von traditionellen Massengütern auf der Schiene geht in Deutschland immer stärker zurück, dagegen nimmt die Beförderung von Halb- und Fertigerzeugnissen, Wechselbehältern und Containern auf der Straße zu. Gütermengen werden in neuen Größenordnungen und auf immer längeren Distanzen zwischen den neu entstehenden Produktionsstandorten in den Logistiknetzwerken transportiert. Der Anteil des Online-Handels an der Transportmenge ist gegenwärtig noch gering, gewinnt jedoch zunehmend an Bedeutung.

Wie wird sich der Güterverkehr in den nächsten Jahren entwickeln?

Die Prognosen der EU besagen, dass wir im Zeitraum von 2005 bis zum Jahr 2050 eine Steigerung des Güterverkehrs um 90 Prozent zu erwarten haben. Die Hauptlast trägt die Straße. Ein stetiges Wachstum werden kleinteilige Sendungen aufweisen, insbesondere im durch den Online-Handel getriebenen Segment der Paket-, Kurier- und Expressdienste. Dieses Sendungsaufkommen nimmt jährlich um sechs Prozent zu. Derzeit werden über drei Milliarden Pakete je Jahr in Deutschland transportiert.

Welche Rolle wird der Transport mit der Bahn spielen?

Der prozentuale Anteil des Verkehrsträgers Schiene am Gütertransport wird ohne eine Veränderung seiner Leistungsfähigkeit und ohne gleichzeitige konzeptionelle Veränderungen in den bahnaffinen Logistikketten der Unternehmen nicht zunehmen. Sein Anteil an der Güterverkehrsleistung liegt aktuell und in den Prognosen bis zum Jahr 2030 bei unter 20 Prozent.

Sie haben an einer TU-Studie zum Thema Güterlogistik gearbeitet. Was gab den Ausschlag?

Es ging um die Nutzung von Flächen auf dem Areal des ehemaligen Rangierbahnhofes Dresden-Friedrichstadt. Damals war bereits klar, dass die Fragen der CO2-Reduzierung, der Elektromobilität und die Versorgung von urbanen Ballungsräumen den globalen Trend im Verkehrssektor prägen werden. Es kam zur Veröffentlichung der Idee von "Bahn-City-Portalen", die genau diese Entwicklungslinien aufnahm. Hervorheben möchte ich, dass die dabei Mitwirkenden ein starkes interdisziplinäres Team aus den Gebieten der Verkehrswissenschaften, der Architektur/Wissensarchitektur und der Logistik bildeten.

Was muss man sich unter einem "Bahn-City-Portal" vorstellen?

Den Kern dieser Güterlogistik bildet ein innenstadtnaher, ökologisch und energetisch vorteilhafter Verteilpunkt, das eigentliche Bahn-City-Portal. Es verfügt über einen Gleisanschluss mit direktem Zugang zum Schienennetz. Herzstück ist der automatische Umschlag von der Schiene in die Halle des Bahn-City-Portals. Das Gesamtkonzept geht jedoch noch darüber hinaus. Es verbindet den Schienentransport der Güter auf den langen Distanzen mit der Feinverteilung der Sendungen per Elektroautos in den Städten und urbanen Ballungsgebieten. Wir sprechen von der durchgängigen elektromobilen Lieferkette. Im ersten Ansatz ist das Konzept auf den Wachstumsmarkt des Online-Handels und die Kurier-, Paket- und Expresssendungen ausgerichtet.

Gibt es so etwas heute schon?

Ja. Interessant ist eine aktuelle Mitteilung, dass an der Peripherie von Paris Nord bei La Chapelle noch in diesem Monat ein ähnliches Konzept in Betrieb gehen soll. Es ist vorgesehen, dass über ein sogenanntes "Logistik Hotel", geeignete Behälter von der Schiene auf die Straße umgeschlagen und dann mit Fahrzeugen schadstoffarm zur Versorgung der Innenstadt von Paris verteilt werden.

Wann wird ein Bahn-City-Portal attraktiv?

Zum einen werden Bahn-City-Portale attraktiv, sobald die Vernetzung von mehreren Standorten gelingt und so ein genügend hohes Sendungsaufkommen im Netzwerk vorhanden ist. Ein Bahn-City-Portal muss dabei so in die Logistikketten eingebunden sein, dass ein Zeitgewinn im Schienenfernverkehr und Vorteile bei der Sendungsverteilung erzielt werden können. Andererseits gewinnt die Idee der Bahn-City-Portale ständig an Bedeutung, da diese Lösung sowohl dem Verkehrskollaps auf den Autobahnen entgegenwirkt und in den Logistikketten gegenüber dem Transport von Gütern auf der Straße eine Reduzierung des CO2-Ausstoßes von rund 60 Prozent erzielt.

Von 1994 bis 2004 wurden zwischen Dresden und dem tschechischen Lovosice Laster auf der Schiene transportiert. Das stark subventionierte Experiment der "Rollenden Landstraße" fand bei den Spediteuren aber keinen richtigen Anklang. Woran lag das?

Der Mix aus den Angebotsfaktoren – wie Abfahrtszeit, Transportzeit, Häufigkeit des Angebotes und Qualität - hatte hier nicht gestimmt. Die Erfahrungen zeigen, dass man in den Logistikketten ohne Veränderung von Randbedingungen dauerhaft nur attraktive Angebote am Leben erhalten kann.

Die Oberlausitzer fordern zur Entlastung der A4 eine "Rollende Landstraße" zwischen Polen und Nossen. Kann das funktionieren?

Das kann funktionieren, wenn die gesammelten Erfahrungen wirkungsvoll in einem attraktiven Gesamtangebot für die Logistikbranche umgesetzt werden. Für den Umstieg der Lkw auf die Rollende Landstraße müssen zusätzliche Attraktivitätspotenziale als Anreiz erschlossen werden.

Woran denken Sie da zum Beispiel: Welche konkreten Maßnahmen könnten die Schiene attraktiver machen?

Das betrifft beispielsweise eine komfortable Online-Buchung für die Beförderung direkt aus dem Fahrerhaus des Lkw, die Anrechnung der Beförderungszeit auf der Rollenden Landstraße auf die Ruhezeit des Lkw-Fahrers und Schnelligkeitsvorteile gegenüber dem Straßenverkehr durch attraktive Trassen im internationalen Bahnverkehr.

Rainer König Der Verkehrsexperte ist seit 2000 Inhaber der Professur für Bahnverkehr, öffentlicher Stadt- und Regionalverkehr an der Fakultät Verkehrswissenschaften der TU Dresden. Außerdem ist er Mitglied im Lenkungskreis des DB Cargo - TU Dresden Center for Rail Logistics. Dieser bemüht sich unter anderem um eine schnelle Integration von Forschungsergebnissen in die Praxis des Schienengüterverkehrs. Von 1991 bis zum Jahr 2000 war Rainer König als Berater im Logistik- und Managementbereich tätig.