Die Deutsche Bahn will in diesem Jahr in Sachsen 1.400 neue Mitarbeiter einstellen. Bundesweit werde es insgesamt rund 25.000 Neueinstellungen geben, teilte das Unternehmen mit. Das seien noch einmal 1.000 mehr als im vorigen Jahr. Grund sei ein umfangreiches Wachstumsprogramm mit deutlich mehr Infrastruktur und mehr Zügen. Dafür würden entsprechende Mitarbeiter benötigt. - Zu den größten Berufsgruppen, in denen die Bahn einstellt, ausbildet und qualifiziert, gehören Lokführer und Fahrweg-Instandhalter. Aber auch Servicekräfte, IT-Spezialisten oder Sicherheitsmitarbeiter sind gefragt.



In Sachsen sucht die Bahn unter anderem 70 Lokführer, 85 Servicemitarbeiter in Zügen, zehn Servicemitarbeiter an Bahnhöfen und zwei Busfahren. Jahrelang hat die Deutsche Bahn einen Sparkurs gefahren, rationalisiert und beispielsweise massive Servicepersonal abgebaut.