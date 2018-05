Die Pläne für einen Bahntunnel zur Entlastung des Elbtals nehmen Gestalt an. Der 26 Kilometer lange Tunnel durch das Osterzgebirge ist Teil der neuen Bahnstrecke von Dresden nach Prag, mit der die Fahrzeit von zweieinhalb auf unter eine Stunde verkürzt werden soll. Nach einem Treffen in Prag mit Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig sagte Tschechiens Verkehrsminister Dan Tok, nach den politischen Bekenntnissen gehe man nun zu den technischen Fragen und der Projektierung über.

Sachsen Wirtschaftsminster Dulig will die Anwohner frühzeitig einbeziehen Bildrechte: dpa

Tschechien und Sachsen einigten sich darauf, dass der Tunnel nach deutschen Vorschriften geplant und betrieben werden soll. Das soll in einem Vertrag zwischen Deutschland und Tschechien geregelt werden, der bis Ende des Jahres unterschriftsreif sein soll. Derzeit wird geprüft, wie der Untergrund für den Tunnelbau geeignet ist und ob das Projekt wirtschaftlich sinnvoll ist. Dulig sagte, Sachsen und Tschechien hätten großes Interesse, dass das Projekt der Neubaustrecke von Dresden nach Prag schnell vorangetrieben wird. Mit Blick auf die Sorgen der Anwohner der Neubaustrecke kündigte der SPD-Politiker an, die Bürger von Anfang an zu beteiligen.