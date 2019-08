In Dresden gibt es ab Freitag wieder offiziell eine Bahnhofsmission. Sie ist ein gemeinsames Projekt der Katholischen und Evangelischen Kirche mit der Stadtverwaltung und der Deutschen Bahn. Zuvor war die Einrichtung jahrelang an den verschiedenen Interessen der Verhandlungspartner gescheitert.



Die neue Bahnhofsmission in Dresden soll eine Anlaufstelle für alle Menschen werden, die am Dresdner Hauptbahnhof sind und ein Problem haben. Das können Abreisende, Ankommende, Durchreisende und aus verschiedenen Gründen gestrandete Menschen sein. Die Bahnhofsmission versteht sich als erste Anlaufstelle und vermittelt im Bedarfsfall von dort weiter an städtische soziale Strukturen. Eine längere Unterkunft ist in der Bahnhofsmission nicht vorgesehen. Die Mitarbeiter sind ehrenamtlich tätig und sollen mit Weiterbildungen und Schulungen, zum Beispiel in erster Hilfe auf die Anforderungen vorbereitet werden.



In Sachsen gibt es weitere Bahnhofsmissionen in Chemnitz, Görlitz und Leipzig.