Erst am Freitagabend habe man erfahren, dass die Deutsche Bahn nicht wie geplant die Bauarbeiten an der Nesselgrundbrücke in Dresden-Klotzsche abschließt, heißt es von Seiten der Länderbahn. Viel zu spät, um noch reagieren zu können, so Länderbahn-Geschäftsführer Andreas Trillmich. Deshalb habe man ohne Grund das ganze Wochenende im Schienenersatzverkehr mit Bussen fahren müssen. Solche ein "Baustellen-Chaos" will die Länderbahn nicht hinnehmen, zumal es schon der dritte Vorfall dieser Art innerhalb eines Jahres sei. Man werde mit aller gebotenen Schärfe gegen ein solches Baustellenmanagement vorgehen, betonte Andreas Trillmich.

Eigentlich sollten die Bauarbeiten an der Nesselgrundbrücke in der Dresdner Heide an diesem Wochenende abgeschlossen werden. Doch laut Deutscher Bahn sei ein verantwortlicher Mitarbeiter plötzlich erkrankt, weshalb die Bauarbeiten verschoben wurden. Dieser Mitarbeiter hätte die Signale prüfen und abnehmen sollen, erklärte die Deutsche Bahn auf Anfrage von MDR SACHSEN. Andere Spezialisten hätten die Aufgaben nicht so schnell übernehmen können. Die Abnahme sei hoch komplex und unterliege strikten behördlichen Vorgaben. Nun soll sich ein anderer Abnahmeprüfer in das Projekt einarbeiten. Die Deutsche Bahn rechnet in frühestens zwei Wochen mit einer Fertigstellung.