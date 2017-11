Der berühmte und für Besucher aus Sicherheitsgründen derzeit teilgesperrte Basteifelsen in der Sächsischen Schweiz bekommt zur Entlastung eine Aussichtsplattform. Die Vorbereitungsarbeiten und der Bau werden etwa zwei Jahre dauern. Wie Finanzminister Georg Unland am Montag zum Auftakt im Nationalpark Sächsische Schweiz sagte, investiert der Freistaat knapp eine Million Euro in das Projekt. Der Plan zur Wiederherstellung der beliebten Basteiaussicht und deren Erhalt für künftige Generationen wurde von eigenen und externen Fachleuten erarbeitet.