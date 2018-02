In Dresden können sich Messebesucher bis Sonntag über aktuelle Trends und Angebote in der Baubranche informieren. In 150 Fachvorträgen werden Themen wie "Schimmelpilzvermeidung", "Tiny Haus - Das kleine Haus" oder "Energiesparen im Alltag" besprochen. Hauptthema ist in diesem Jahr der Baustoff "Holz".