Darum geht es beim Infinus-Skandal Ein Hinweis der Bundesbank und der Finanzdienstleistungsaufsicht brachte die Ermittlungen 2012 in Gang. Laut Anklage haben die Beschuldigten ein sogenanntes "Schneeballsystem" betrieben und Anlegern viel zu hohe Renditen versprochen.



Um das System am Laufen zu halten, sollen die Angeklagten zuletzt 22 Gesellschaften aufgebaut haben, die alle nur auf dem Papier bestanden und untereinander Luftgeschäfte abgewickelt haben sollen.



Das soll laut Staatsanwaltschaft aber nur ein Teil des Geflechts gewesen sein. Tatsächlich vermuten Ermittler einen viel höheren Schaden, denn seit 2001 hatten rund 54.000 Anleger knapp 2,1 Milliarden Euro bei Infinus angelegt.

Bei den angeklagten Infinus-Managern wurde ein Privatvermögen in Millionenhöhe beschlagnahmt, darunter neben Bargeld auch Luxusautos und -uhren, Boote sowie Goldbarren.