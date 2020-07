Bei der hier zu sehenden Biker Demo kamen Mitte Juli 17.000 Menschen mit ihren Motorrädern nach Leipzig. Bildrechte: MDR/Susann Blum

Hunderte Motorradfahrer wollen am Sonntagmittag in Dresden erneut gegen drohende Fahrverbote an Sonn- und Feiertagen sowie gegen weitere Beschränkungen protestieren. Zu der rollenden Demonstration hat ein breites Bündnis von Motorradclubs aus Dresden und der Region aufgerufen. Unterstützt werden sie unter anderem von Vertretern der Handwerkerinnungen Dresden und Elbland sowie dem Verein Biker Union.

Einstündiger Korso durch die Dresdner Innenstadt

Geplant sei ein Korso durch die Dresdner Innenstadt. Die von der Polizei begleitete Tour wird von der Rinne im Ostragehege über das Terrassenufer, das Blaue Wunder, die Bautzner Straße, und die Waldschlößchenbrücke und die Fetscherstraße führen. Zurück geht es über die Wilsdruffer Straße bis zur Rinne.

Anfang Juli hatten sich bereits rund 5000 Biker an einer Demo in Dresden beteiligt - viel mehr als die Organisatoren erwartet hatten. In Leipzig waren am 12. Juli etwa 17.000 Biker dem Aufruf zur Demo gefolgt.

Protest gegen Fahrverbote und erzwungene Lärmreduzierung

Hintergrund der Demonstration ist eine Entschließung des Bundesrates, nach der sich die Bundesregierung bei der EU-Kommission für schärfere Vorgaben bei der Zulassung und dem Betrieb von Motorrädern einsetzen soll. So ist neben dem Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen vorgesehen, neu zugelassene Motorräder auf maximal 80 Dezibel zu begrenzen. Das entspricht in etwa der Lautstärke eines elektrischen Rasenmähers. Die Biker halten das für eine inakzeptable Diskriminierung.

