Im vergangenen Jahr sind weniger Menschen in Sachsen ertrunken als 2018. Laut einer Auswertung der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft sank die Zahl der Badetoten von 24 auf 17. Die meisten Menschen verunglückten demnach in Seen und Teichen, jeweils zwei in Flüssen und in Swimmingpools. 15 der insgesamt 17 Toten waren Männer.