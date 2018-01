Am Morgen des Neujahrstages ist ein Wohnhaus in Hänichen bei Bannewitz ausgebrannt. Ein Sprecher des Lagezentrums der Polizei sagte, die Ursache stehe noch nicht fest. Der Brand wurde gegen 6:00 Uhr bemerkt. Er brach im Bereich eines Carports aus, wo auch Müllbehälter stehen. Zunächst wurde ein Auto zerstört, schließlich griffen die Flammen auf das Wohnhaus über. Die Familie mit ihren drei Kindern konnte sich nach Angaben eines Reporters in Sicherheit bringen. Allerdings verletzten sich ein Nachbar und der Familienvater bei dem Versuch, den Brand zu löschen.

Bildrechte: MDR/Marko Förster