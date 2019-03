Auch Canaletto aus Dresden dabei: Bund soll Bilder an Erben zurückgeben

Im Militärhistorischen Museum hängt eine "Ansicht des Zwingergrabens in Dresden" von Canaletto. Das Bild soll an die ursprüngliche Besitzerfamilie zurückgehen.

Im Militärhistorischen Museum hängt eine "Ansicht des Zwingergrabens in Dresden" von Canaletto. Das Bild soll an die ursprüngliche Besitzerfamilie zurückgehen. Bildrechte: MDR/artour

Der Bund soll zwei Bilder als NS-Raubgut an Erben zurückgeben. Das hat die beratende Kommission für die Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogener Kulturgüter in Magdeburg bekannt gegeben. Der Empfehlung war ein jahrelanger Streit um NS-Raubgut vorausgegangen. Konkret geht es um zwei Werke des italienischen Landschaftsmalers Bernardo Bellotto, besser bekannt als Canaletto. Die "Ansicht des Zwingergrabens in Dresden" und "Ansicht der Karlskirche zu Wien" sollen an die Erben von Max James Emden zurückgehen, hat die Kommission empfohlen. In Kürze wollen die Experten ihre Empfehlung begründen. Das zuständige Bundesverwaltungsamt zeigte sich von der Kommissions-Entscheidung überrascht.