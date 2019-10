33 Weine und neun Sekte aus Sachsen sind bei der diesjährigen Bundesweinprämierung mit Medaillen ausgezeichnet worden. Das teilte die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft am späten Mittwochabend mit. Wie bereits bei der regionalen Gebietsweinprämierung gingen die meisten Medaillen an die großen Betriebe der Region, an die Winzergenossenschaft Meißen, das Staatsweingut Schloss Wackerbarth, das Weingut Schloss Proschwitz und das Radebeuler Stadtweingut Hoflößnitz. Diese Betriebe müssen auch den meisten Wein verkaufen und nutzen die von unabhängigen Verkostern vergebenen Medaillen deshalb als Hinweise auf hohe Qualitäten. Neben den vier großen Betrieben erhielt auch Winzer Karl Friedrich Aust aus Radebeul eine Silbermedaille für einen 2017er Spätburgunder-Rotwein.