Viel ist analysiert worden über die Gründe der schlechten Wahlergebnisse für die CDU bei der Bundestagswahl. Die Landtagsfraktion der sächsischen CDU hat vor ihrer Klausur Bürger befragt, woran es denn nun gelegen hat. "Wir haben speziell sächsische Themen eruiert, dass es an der Schulpolitik liegt. Dann haben wir das Thema ländlicher Raum, aber auch die medizinische Versorgung, Breitband-Ausbau und innere Sicherheit analysiert als Themen, die wir schwerpunktmäßig angehen", sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Frank Kupfer im Gespräch mit MDR SACHSEN. Laut Kupfer habe auch die Asylpolitik der Bundesregierung habe einen großen Anteil an den Verlusten für die CDU in Sachsen gehabt.

Kein Kurswechsel der Sachsen-CDU beim Sparen

Trotz vielerlei Forderungen im Land nach einem Kurswechsel in der Finanzpolitik will die CDU am sparsamen Wirtschaften festhalten. "Wir geben auch im Doppelhaushalt 2019/20 nur das Geld aus, das wir vorher durch Steuern und Abgaben eingenommen haben und hinterlassen unseren Kindern keine neuen Schulden", heißt es in einem Eckwerte-Papier, das nach der Fraktionsklausur veröffentlicht wurde. Fraktionschef Frank Kupfer erklärte dazu: "Wir werden nicht mit einer Gießkanne übers Land gehen, sondern sehr gezielt die unterschiedlichen Notwendigkeiten berücksichtigen."

Schulden tilgen und genug Mitarbeiter einstellen

Die CDU will in der schwarz-roten Landesregierung darauf dringen, weiter mindestens 75 Millionen Euro Schulden pro Jahr zu tilgen, um zumindest die Pro-Kopf-Verschuldung nicht ansteigen zu lassen. Die notwendigen Zuführungen an den Generationenfonds würden gezahlt. "Wir erwarten von der Staatsregierung, dass der Haushaltsentwurf strukturell ausgeglichen ist", heißt es in dem Beschluss.

Zugleich deuten die Christdemokraten an, auf welchen Politikfeldern ihrer Meinung nach künftig mehr Geld auszugeben ist. Ein starker Staat müsse eine ausreichende Anzahl von Mitarbeitern vorsehen, heißt es. Zudem gelte es, die Handlungsfähigkeit der Landkreise, Städte und Gemeinden zu stärken.

Kritik an Jamaika-Strategie der Bundes-CDU

Noch eine weitere Umfrage spielte am Rande der Klausur eine Rolle: die Ergebnisse des ARD-"Deutschlandtrends". Der zeigte, dass der Zuspruch der Wähler zu einer Jamaika-Koalition in Berlin gesunken ist. Eine Koalition von CDU/CSU, Grünen und FDP finden nur noch 45 Prozent der Deutschen gut oder sehr gut - zwölf Prozentpunkte weniger als noch im Oktober. "Ich persönlich halte von der Jamaika-Koalition überhaupt nichts", sagte Kupfer zu MDR SACHSEN. Er vermisse insbesondere eine Linie der CDU. Man wisse, was FDP und Grüne wollen. "Aber ich weiß nicht, was die CDU dort will, außer die Kanzlerin stellen", kritisierte Frank Kupfer.

Über dieses Thema berichtet MDR SACHSEN auch im Radio und Fernsehen: MDR SACHSEN - Das Sachsenradio | 10.11.2017 | 13:10 Uhr

MDR SACHSENSPIEGEL | 10.11.2017 | 19:00 Uhr