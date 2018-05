Mehrere Hundert Menschen haben am Sonnabend am Umzug zum Christopher Street Day in Dresden teilgenommen. Unter dem Motto "25 Jahre, wir trauen uns" haben die Teilnehmer bei ihrer Parade für Gleichberechtigung und Akzeptanz der "LSBTTIQ"-Gemeinschaft demonstriert. Die Abkürzung steht für lesbisch, schwul, bisexuell, transgender, trans- und intersexuell sowie queer. Nach Angaben der Veranstalter geht es beim Christopher Street Day aber generell um Minderheiten und deren Akzeptanz und Rechte.