Die Stadt Dresden will die Zahl der Corona-Soforthilfen voraussichtlich verdoppeln. Der Stadtrat hatte in der vergangenen Woche fünf Millionen Euro für Selbstständige und Kleinstunternehmen freigegeben. Das reicht für 5.000 Antragsteller. Die Zahl der eingereichten Anträge liegt aber schon darüber. Seit Freitag werden die ersten Anträge bearbeitet, am Montag gingen die ersten 100 Bescheide über jeweils 1.000 Euro Soforthilfe an die Empfänger.