An Schulen der Region Dresden gibt es weitere Corona-Fälle. Wie die Behörden mitteilten, wurden allein an der Grundschule in Wehlen 47 Personen positiv auf Corona getestet. Die Schule wurde daraufhin bis Freitag geschlossen. Wegen eines Falls an der Geschwister-Scholl-Grundschule in Freital wurde eine komplette erste Klasse unter Quarantäne gestellt. In Dresden-Plauen mussten sich Schüler des Gymnasiums sowie der 49. Grundschule in Quarantäne begeben. An der HOGA-Schule in Striesen werden nach einem Fall die Kontaktpersonen ermittelt.