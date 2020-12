Das Klinikum in Zittau Bildrechte: dpa

Auch in der zugespitzten Corona-Lage hat bisher noch kein Krankenhaus in Sachsen eine Triage bei Corona-Patienten vornehmen müssen. Das teilte die Krankenhausleitstelle Ostsachsen mit. Sie reagierte damit auf Äußerungen eines Mediziners aus Zittau, der von einer Triage am dortigen Klinikum Oberlausitzer Bergland gesprochen hatte.

Nach wie vor freie Intensivbetten in Sachsen

Triagieren gehöre in Notaufnahmen zum Alltag, erklärte das Uniklinikum Dresden, zu der die Corona-Leitstelle gehört. Das bedeutet, dass Patienten, denen es besonders schlecht geht, besonders dringlich behandelt werden. In Katastrophensituationen könne sich der Fokus wandeln. Dann werde Triage angewandt, um Behandlungsentscheidungen so zu treffen, dass möglichst viele Patienten überleben - manche eben aber auch nicht.

Kein Krankenhaus in Sachsen ist bisher in der Situation, eine Triage vornehmen zu müssen, bei der es darum geht, dass möglichst viele Patienten überleben - um den Preis, das anderen Patienten sterben müssten. Christian Kleber Chef der Krankenhausleitstelle am Uniklinikum Dresden