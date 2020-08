Am Samstagabend gibt es dort das erste Konzert. Pianistin Hélène Grimaud musiziert mit Vogler. Beide sitzen in einem Saal im Bard College von Annandale-on-Hudson (US-Bundesstaat New York) und übertragen das ins Internet. Der Zuschauer kann sich an einer virtuellen Kasse ein Ticket kaufen und dann live dabei sein.