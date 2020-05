Bei den Hygienekontrollen in Dresden im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie hat es nur in zehn Prozent der Fälle Beanstandungen gegeben. Das teilte die Stadtverwaltung am Sonntag mit. Insgesamt seien rund 80 Dresdner Betriebe, Einrichtungen und Geschäfte kontrolliert worden. Oberbürgermeister Dirk Hilbert sprach daher von einer positiven Bilanz:

Für viele Betreiber und Inhaber war die Umsetzung der Hygienekonzepte in einer so kurzen Frist eine enorme Herausforderung. Ich ziehe den Hut davor, wie engagiert sich die Akteure dieser Herausforderung gestellt haben, um wieder für die Dresdner da zu sein.

Seit dem 15. Mai gilt die aktuelle Sächsische Corona-Schutz-Verordnung. Seither durften viele Geschäfte in Dresden wieder öffnen. Einzige Voraussetzung: Ein individuelles Hygienekonzept, welches vorher durch das Gesundheitsamt genehmigt werden musste.



Damit Betreiber und Inhaber Zeit haben, die Hygienekonzepte umzusetzen, starteten die Kontrollen erst am 20. Mai. "Mit einer online eingestellten Checkliste unterstützen wir bei der Erarbeitung des Hygienekonzeptes so gut es geht", so Hilbert. Seither kontrollieren fünf Teams Restaurants, Lokale, Fitnessstudios, Lebensmittelhändler und Fachgeschäfte. Besonderer Augenmerk liegt dabei auf der Einhaltung von Mindestabständen, der Reinigung und Desinfektion von Gegenständen und den Hygienehinweisen an Gäste und Kunden.