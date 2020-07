Weil Stammkunden des Verkehrsverbundes Oberelbe (VVO) Bus und Bahn auch in der Corona-Krise treu geblieben sind, werden diese mit Sonderaktionen in den Sommerferien belohnt. Zugleich erhöht der VVO zum 1. August die Fahrpreise, wie den Abo-Kunden in Briefen ihrer Verkehrsunternehmen mitgeteilt wurde.



Ein Sprecher des VVO sagte MDR SACHSEN, die Erhöhung für Abo-Kunden um gut drei Prozent zum jetzigen Zeitpunkt sei insbesondere technisch bedingt. So seien die neuen Preise bereits in vielen Datenbanken und Abrechnungssystemen der Verkehrsunternehmen hinterlegt. Ein Verschiebung sei nicht mehr möglich gewesen, hieß es. Als Entschädigung für die treuen Kunden habe man die Sonderaktionen in den Sommerferien aufgelegt.