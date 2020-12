Mehr als 500 Menschen haben sich binnen vier Tagen in der Apotheke am Dresdner Hauptbahnhof auf das Coronavirus testen lassen. Wie Geschäftsführerin Katja Scarlett Daub MDR SACHSEN sagte, sind bislang 25 Tests positiv ausgefallen. Diese Ergebnisse seien dem Gesundheitsamt übermittelt worden. Viele der positiv Getesteten seien über das Ergebnis erstaunt gewesen, so Daub. Auch einige Tränen seien daraufhin geflossen.