Die Corona-Krise hat der Tourismusbranche in Dresden und dem Elbland im vergangenen Jahr einen Umsatzverlust von rund 500 Millionen Euro beschert. Allein in Dresden gab es rund zweieinhalb Millionen weniger Übernachtungen, teilte die Dresden Marketing Gesellschaft (DMG) mit. Demnach hatte Dresden zwar im vergangenen Jahr das geringste Übernachtungsminus aller deutschen Großstädte zu verzeichnen. Trotzdem sei es eine Krise von historischem Ausmaß, sagt DMG-Chefin Corinne Miseer.

Dresdens Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch sagte, man arbeite gemeinsam mit der DMG an einer Tourismusstrategie für Dresden. "Anknüpfend an die Dresdner Kulturinseln des letzten Sommers möchten wir mit einem Dresdner Kultursommer 2021 open air zusätzliche Impulse für Dresden schaffen", so Klepsch. Basis für die Vermarktungsstrategie in diesem Jahr seien unter anderem Erfahrungswerte aus dem letzten Corona-Jahr sowie aktuelle Prognosen.

Kritik an fehlenden Konzepten von Bund und Land gab es von Johannes Lohmeyer vom Tourismusverband Dresden. Es fehlten nach wie vor klare Perspektiven. "Sicherheit steht an erster Stelle mit einem reibungslos funktionierenden Hygienekonzept und flexiblen Buchungsmodalitäten", so Lohmeyer. Jetzt brauche man aber dringend das Signal der Politik für eine zeitnahe und dauerhafte Öffnung im Tourismus. Eine Studie der Deutschen Zentrale für Tourismus geht davon aus, dass die Branche frühestens in drei Jahren wieder an das Vorkrisenniveau herankommt.