Zum Welttourismustag am Sonntag hat der Landestourismusverband Sachsen eine gemischte Bilanz in der Corona-Krise gezogen. Im Sommer habe es einen Aufschwung gegeben, sagte die stellvertretende Direktorin Andrea Kis MDR SACHSEN. Dennoch müsse die Branche für die Zeit von März bis Juli mit Umsatzeinbußen von gut zwei Milliarden Euro rechnen. Es habe zwar viele Übernachtungsgäste in der Sächsischen Schweiz und der Oberlausitz gegeben, dennoch bleibe insgesamt ein Minus. Der Tourismusverband geht davon aus, dass die Branche in Sachsen drei Jahre benötigt, um sich wieder zu erholen.