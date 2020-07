Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert hat in der Stadtratssitzung am Donnerstag einen Eilantrag der Grünen nicht zugelassen. Darin fordert die Partei, die Stadt solle mit den angrenzenden Landkreisen die in Schieflage geratene "Weiße Flotte" übernehmen. Hilbert sagte, wenn das laufende Insolvenz- und Bieterverfahren für die insolvente Trägergesellschaft "Sächsische Dampfschiffahrt" weiter fortgeschritten sei, könne man "sauberer agieren". Er sieht vor allem das Land Sachsen in der Pflicht.

Bieterfrist abgelaufen

Die "Weiße Flotte" ist bereits länger finanziell angeschlagen und hatte im Juni einen Insolvenzantrag gestellt. Nun werden Bieter gesucht. Eine erste Frist zur Abgabe entsprechender Angebote sei allerdings bereits am Montag abgelaufen, so Hilbert. "Wenn eine Eilbedürftigkeit vorliegt, muss immer auch klar sein, was der Stadtrat erreichen kann", sagte Hilbert nach Angaben eines MDR-Reporters. Deswegen habe der Ältestenrat - er besteht aus dem OB und den Fraktionschefs der Ratsfraktionen - die Eilbedürftigkeit des Antrags abgelehnt.

"Freistaat in der Pflicht"

Gleichwohl, betonte Hilbert, sei es "keine Frage", dass es sich bei der "Weißen Flotte" um ein "Kulturgut im Freistaat Sachsen" handele und es eine "Verpflichtung" gebe, für die "Weiße Flotte" eine "Zukunftsperspektive aufzubauen". Dafür sehe er aber "vor allem den Haupteigner, also den Freistaat, in der Pflicht“, so der Oberbürgermeister.

Zudem habe er sich schon früh zum Thema geäußert. Hilbert hatte vorgeschlagen, dass die Landeshauptstadt Dresden im Verbund mit Freistaat und Landkreisen im Elbland und in der Sächsischen Schweiz eine Lösung entwickle, bei der der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) die Trägerschaft der "Weißen Flotte" übernehme. Es habe Gespräche mit dem Freistaat gegeben, man habe zu gegebener Zeit auf ihn zukommen wollen. Bislang sei noch nichts passiert.

Grüne kritisieren Entscheidung