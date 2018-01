Die Jäger in Sachsen haben in einem Offenen Brief an den Landtag erneut Bedenken am Umgang mit dem Wolf in Sachsen geäußert. Gemeinsam mit der Initiative Wolfsgeschädigter Bürger und dem Verein Sicherheit und Artenschutz bezeichnen sie in der "Bautzener Erklärung" das Wolfsmanagement als gescheitert. Die Anzahl der Wölfe in Sachsen betrage ein Vielfaches der verträglichen Populationsdichte. Der Vize-Präsident des Landesjagdverbandes Norman Härtner sagte MDR SACHSEN, in der Lausitz kämen 160 Wölfe auf 13.000 Quadratkilometer. "Internationale Wissenschaftler empfehlen ein Wolfspaar auf 2.000 Quadratkilometer", so Härtner.