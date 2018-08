Bunte Protestmusik in Dresden gegen Rechtsextreme

Bei mehreren Aktionen haben sich hunderte Dresdner gegen eine Kundgebung der rechtsextremen "Identitären Bewegung" gewehrt. Nahe des Deutschen Hygiene-Museums protestierten Einwohner, Künstler und Lokalpolitiker mit Musik, Sprechchören und bunten Aktionen gegen die Veranstaltung der Rechtsextremen auf der sogenannten "Cockerwiese". Das Deutsche Hygienemuseum, das zur Zeit in einer Ausstellung die Erfindung des Rassismus beleuchtet , lud zum kostenlosen Besuch der Ausstellung und einer Konferenz mit dem Titel "Gemeinsam Demokratie gestalten" ein. Nach Angaben eines MDR-Reporters hatten sich auf rechter Seite am Vormittag etwa 300 bis 400 Menschen auf der umzäunten Wiese am Hygienemuseum versammelt. Die Organisatoren dagegen hatten 700 rechte Teilnehmer gemeldet - keine der Zahlen wollte die Polizei Dresden bestätigen.

Am Nachmittag verwandelte sich die Dresdner Innenstadt in eine musikalische Bühne für alle Bürger, die sich für ein friedliches Miteinander an der Elbe einsetzten und das Programm "So klingt Dresden" unterstützten. Es gab Platzkonzerte der Dresdner Musikfestspiele auf dem Neumarkt, ein öffentliches Einsingen und Bürgersingen vor dem Kulturpalast mit der Philharmonie Dresden und den Philharmonischen Chören. Auch Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert beteiligte sich an der Aktion "So klingt Dresden". Er sagte: "Das friedliche Zusammenleben verschiedener Kulturen und Lebensweisen prägt diese Stadt. Dresden braucht keine selbsternannten Patrioten von außen, die unsere Stadt als Bühne für ihre Ausgrenzung missbrauchen und tiefe Gräben mitten durch die Gesellschaft ziehen wollen." Auch die Hochschule für Bildende Künste protestierte gegen Intoleranz und hüllte ihre Fassade in ein großes regenbogenfarbenes Banner des Konzeptkünstlers Hans Haacke.