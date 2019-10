In Leipzig wurde die Demo vom Rojava Soli Bündnis und dem Verband der Studierenden aus Kurdistan (YXK) initiiert. Sie stand unter dem Motto "Rojava verteidigen". Viele Familien mit Kindern befanden sich unter den Demonstranten. Die Kundgebung lief sehr ruhig ab. Nur wenige Polizisten waren anwesend. Bei der Demonstration forderten die Teilnehmer unter anderem einen Stopp der deutschen Waffenexporte in die Türkei. "Dass Deutschland sich an einem Krieg in Nordsyrien eine goldene Nase verdient, ist für uns nicht hinnehmbar. Deutschland hat Mitschuld an den Toten in Rojava", sagte Sven Wegner vom Internationalistischen Zentrum Dresden, der als Pressesprecher für beide Demos fungiert.

Nach Angaben der Polizei gingen in Dresden rund 600 Menschen auf die Straße. Bildrechte: Erik Hoffmann