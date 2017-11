In Dresden wird am Sonntag zum 18. Mal der Deutsche Karikaturenpreis vergeben. Der Wettbewerb steht in diesem Jahr unter dem Motto "Menschen sind auch keine Lösung". "Erklären Sie uns, was das soll, jenes Premium-Geschöpf, das serienmäßig Vernunft und Einsicht an Bord hat, aber im entscheidenden Moment nie den richtigen Schalter findet?", forderten die Organisatoren die Karikaturisten auf. 211 Künstler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz machten sich entsprechend Gedanken und schickten insgesamt 1.037 Werke ein.