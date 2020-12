Osterzgebirge Ärztin wegen Fälschen von Impfausweisen angezeigt

Eine Ärztin aus dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge wurde wegen des Ausstellens unrichtiger Gesundheitszeugnisse angezeigt. Wie die Sächsische Landesärztekammer mitteilte, wurde nun die Staatsanwaltschaft Dresden mit dem Fall betraut. Die Ärztin soll bei Kindern eine Masernimpfung in den Impfausweis eingetragen haben, obwohl eine solche Impfung nicht durchgeführt wurde. Stattdessen wurde homöopathisch "geimpft", so die Kammer. Wie die Fälschungen entdeckt worden sind, ist bisher nicht bekannt. Eine Anfrage von MDR SACHSEN bei der Landesärztekammer blieb bisher unbeantwortet.

Erik Bodendieck, Präsident der Sächsischen Landesärztekammer äußerte sich in einer Pressemitteilung zum Vorfall: "Für die Sächsische Landesärztekammer besteht ein hohes Interesse an der Verfolgung dieser Straftat, weil die Legitimation von Impfausweisen und das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Ärzte auf dem Spiel stehen."