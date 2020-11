Altenberg wird Ausrichtungsort der 52. Rennrodel-WM 2024. Das wurde nach Informationen von MDR SACHSEN auf dem Kongress des Rennrodel-Weltverbandes FIL am Nachmittag beschlossen. Zuletzt war Altenberg 2012 Austragungsort einer Rennrodel-WM. In dieser Saison werden in Altenberg die Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften ausgetragen. Altenberg war aufgrund der Corona-Pandemie für Lake-Placid eingesprungen.