Bob-Pilot Nico Walther hat nach dem Gewinn der Bronzemedaille im Viererbob bei der WM in Altenberg überraschend sein Karriereende bekannt gegeben. "Das war eine spezielle WM, nämlich meine letzte", sagte der 29 Jahre alte Freitaler nach der Siegerehrung am Sonntag. Walther hatte in einem spannenden Finale den dritten Platz hinter seinem Vereinskollegen aus Oberbärenburg, Francesco Friedrich, und dem Stuttgarter Johannes Lochner belegt. Walther gehörte seit 2014 zu den erfolgreichsten Bob-Piloten Deutschlands.