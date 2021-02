Bob-Rekordweltmeister Francesco Friedrich hat bei der Heim-WM in Altenberg auch im Viererbob triumphiert. Der 30-Jährige zauberte am Sonntag in Altenberg in der Königsklasse Viererbob erneut Start- und Laufbestzeiten aufs Eis und verwies mit seiner Crew Thorsten Margis, Candy Bauer und Alexander Schüller den Österreicher Benjamin Maier mit 0,79 Sekunden Vorsprung auf Rang zwei. Friedrich gewann damit den elften WM-Titel seiner Karriere.