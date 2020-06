Nach dem Baggerunfall zwischen Königstein und Halbestadt ist am späten Montagnachmittag das schwere Baugerät geborgen worden. Dazu wurde zuerst der Waldweg so hergerichtet, dass die zwei 60-Tonnen-Kräne dort stabil stehen konnte. Der Weg wurde verbreitert und Betonplatten unter die Kranstützen gelegt.



Mit Hilfe eines weiteren Bergefahrzeugs wurde der Bagger aufgerichtet und im Schlepptau eines Krans zu einem Tieflader gezogen. Der Bagger war am Freitag einen Hang hinuntergestürzt.