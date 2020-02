Der Sachsenforst organisiert in diesem Jahr mehrere Baumpflanzaktionen und reagiert damit auf zahlreiche Bürgeranfragen. Wie der Neustädter Forstbezirksleiter Uwe Borrmeister mitteilte, haben in den vergangenen Wochen immer wieder Familien, Schulen und auch Vereine gefragt, ob und wie sie bei der Behebung der umfangreichen Waldschäden helfen könnten. "Wir Förster sind über das große Interesse sehr froh, da es uns zeigt, dass die Menschen die gefährliche Situation im Wald bewegt und sie unsere Arbeit für den Wald unterstützen wollen."

In den nächsten Wochen sind sieben öffentliche Pflanzaktionen in den Forstrevieren Großröhrsdorf, Unger, Königstein, Bielatal, Berggießhübel und Hohwald geplant. An den Arbeitseinsätzen können jeweils zwischen 10 bis 40 Helfer teilnehmen. Um die Wiederaufforstungen gut zu koordinieren, sind Voranmeldungen beim Sachsenforst notwendig.