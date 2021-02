Wenn nicht gerade Corona-Lockdown ist, stehen Urlaubern in der Sächsischen Schweiz viele verschiedene Übernachtungsmöglichkeiten offen. 2021 soll eine außergewöhnliche Pension hinzukommen. Dafür hat Erik Herbert in Polen eine russische Antonov AN2 gekauft und nach Sachsen bringen lassen. Zumindest in ihren Träumen sollen künftig Pensiongäste von seinem Hof aus abheben können. In spätestens vier Monaten will Erik Herbert mit dem Innenausbau fertig sein und etwas ganz Besonderes anbieten.