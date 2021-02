Die Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften werden ab Freitag in Altenberg ausgetragen. Normalerweise gehört zu einer Weltmeisterschaft eine große Eröffnungsfeier mit einem umfangreichen Programm. Aufgrund der Corona-Pandemie dürfen Zuschauer in diesem Jahr aber nicht an den Eiskanal. Deswegen haben sich die Veranstalter eine besondere Zeremonie einfallen lassen. "Sie wird nicht live, nicht mit Zuschauern, aber sie wird auch nicht langweilig", erzählt der Altenberger Bobbahn-Chef Jens Morgenstern über die geplante digitale Eröffnungsfeier. "Die Fans können auch direkt daran teilhaben." Dazu riefen die Veranstalter auf, sich an der Jerusalema-Tanz-Challenge zu beteiligen und eigene Videos einzusenden.