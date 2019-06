Feuer zerstört denkmalgeschütztes Mehrfamilienhaus in Sebnitz

In Sebnitz ist ein denkmalgeschütztes Mehrfamilienhaus abgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, ist der Brand in dem leerstehenden Gebäude am Freitagabend gegen 22 Uhr ausgebrochen. Das Feuer habe sich schnell ausgebreitet, konnte aber von der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist aut Polizei noch unklar. Sobald die Statik des Hauses überprüft worden ist, soll der Brandursachenermittler seine Arbeit aufnehmen. Angaben zur Schadenshöhe liegen nicht vor.