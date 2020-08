Bei einem Feuer in einer Lagerscheune in Sebnitz sind in der Nacht zum Sonntag 400 Strohballen verbrannt. Nach Polizeiangaben wurde niemand verletzt. Unklar ist, wie das Gebäude und die gelagerten Strohballen in Brand geraten sind. Entsprechende Ermittlungen zur Brandursache wurden eingeleitet.