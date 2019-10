Ab 8 Uhr wird am Dienstag in Obercarsdorf eine neue Brücke der Weißeritztalbahn eingehoben. Die Stahlkonstruktion ist 20 Meter lang und vier Meter breit. Bereits seit Sommer fahren zwischen Dippoldiswalde und Kurort Kipsdorf keine Schmalspurbahn-Züge mehr, weil dort gebaut wird. Rund 1,7 Millionen Euro werden dort investiert. Mitte November sollen die Dampfzüge wieder auf der gesamten Strecke zwischen Freital-Hainsberg und Kurort Kipsdorf wieder rollen. Bis dahin kommt es wegen der Bauarbeiten an der Bahn auch zu Behinderungen auf der B170.