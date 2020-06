Die B170 wird zwischen Bannewitz und Dresden für das automatisierte Fahren vorbereitet. Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr mitteilte, werden bis voraussichtliche Freitag zunächst in Höhe der A17-Anschlussstelle Dresden-Südvorstadt Spezialfolien verlegt. Anhand dieser Markierungen sollen selbstfahrende Autos später die Fahrbahn erkennen können. Die Anschlussstelle ist in Richtung Prag komplett gesperrt.

Die B170 wird zwischen Stadtgrenze Dresden und der S191 in Bannewitz auf rund 3,5 Kilometer zu einer Pilotstrecke. Diese soll voraussichtlich in zwei Jahren testweise in Betrieb gehen.