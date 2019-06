Neuer Chef: Bobbahn in Altenberg muss konkurrenzfähig bleiben

Der neue Chef der Wintersport Altenberg GmbH, Jens Morgenstern, hat sich erstmals zu Plänen und Projekten in seiner jetzigen Funktion geäußert. Er hatte Anfang des Monats die Geschäfte an der Rennschlitten- und Bobbahn übernommen. Zugleich ist Morgenstern verantwortlich für das neue Leistungssportzentrum, das in Altenberg entsteht. Als erste Herausforderung nannte er die Bob- und Skeletonweltmeisterschaften im Februar. Aber auch weitere hochrangige Wettkämpfe der kommenden Saison.

Morgenstern, der aus Zwickau stammt und schon als Kind mit dem Rennrodeln begann, machte eine klare Ansage: Man darf den Anschluss an andere Bahnen der Welt nicht verpassen. So soll die Altenberger Bobbahn in zwei Jahren teilweise eine neue Trassenführung bekommen. Auch die Infrastruktur der Sportstätte müsse verbessert werden. Nötig seien zum Beispiel neue Umkleiden für die Sportler und Funktionsräume an der Bahn.